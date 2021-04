Calcio: Europa League, Villarreal-Arsenal 2-1 nella semifinale di andata (Di venerdì 30 aprile 2021) Villarreal, 29 apr. – (Adnkronos) – Il Villarreal batte 2-1 l’Arsenal nella semifinale d’andata di Europa League disputata allo stadio ‘De la Ceramica’ della città spagnola. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Trigueros al 5? e Albiol al 29?; i ‘gunners’ accorciano le distanze con Pepé al 71?. Gli inglesi giocano in 10 dal 57? per l’espulsione di Ceballos per doppia ammonizione; all’80’ si ristabilisce la parità numerica per l’espulsione di Capoué. Il ritorno si giocherà il 6 maggio a Londra. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021), 29 apr. – (Adnkronos) – Ilbatte 2-1 l’d’didisputata allo stadio ‘De la Ceramica’ della città spagnola. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Trigueros al 5? e Albiol al 29?; i ‘gunners’ accorciano le distanze con Pepé al 71?. Gli inglesi giocano in 10 dal 57? per l’espulsione di Ceballos per doppia ammonizione; all’80’ si ristabilisce la parità numerica per l’espulsione di Capoué. Il ritorno si giocherà il 6 maggio a Londra. L'articolo proviene da City Roma News.

