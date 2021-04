Braccianti agricoli e badanti in piazza per rivendicare i loro diritti (Di sabato 1 maggio 2021) di Monica De Santis Si sono ritrovati ieri mattina in piazza Amendola, per una manifestazione di protesta pacifica di protesta dei lavoratori migranti e delle badanti. I lavoratori, accompagnati dalla Usb, Federazione del Sociale di Salerno, hanno manifestato per chiedere l’immediata applicazione dei decreti legge 34 e 130 e la regolarizzazione di chi è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norme vigenti. Davide Trezza, responsabile dell’organizzazione sindacale territoriale, spiega che “solo da questa provincia sono partite 6mila domande dopo i decreti legge 34 e 130 del 2020”. Intanto, “l’analisi delle domande è ancora ferma dopo otto e dodici mesi, a seconda del decreto legge emanato, e i lavoratori si ritrovano con un esborso che va dai 600 a oltre mille euro per la domanda e nessun diritto. Restano invisibili, nonostante portino avanti ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) di Monica De Santis Si sono ritrovati ieri mattina inAmendola, per una manifestazione di protesta pacifica di protesta dei lavoratori migranti e delle. I lavoratori, accompagnati dalla Usb, Federazione del Sociale di Salerno, hanno manifestato per chiedere l’immediata applicazione dei decreti legge 34 e 130 e la regolarizzazione di chi è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norme vigenti. Davide Trezza, responsabile dell’organizzazione sindacale territoriale, spiega che “solo da questa provincia sono partite 6mila domande dopo i decreti legge 34 e 130 del 2020”. Intanto, “l’analisi delle domande è ancora ferma dopo otto e dodici mesi, a seconda del decreto legge emanato, e i lavoratori si ritrovano con un esborso che va dai 600 a oltre mille euro per la domanda e nessun diritto. Restano invisibili, nonostante portino avanti ...

