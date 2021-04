Blue Origin: parte la vendita di biglietti per i viaggi spaziali turistici (Di venerdì 30 aprile 2021) Blue Origin: parte la vendita dei ticket per lo spazio. La compagnia di Jeff Bezos spinge il piede sull’acceleratore del turismo spaziale, ed è pronta a mettere in vendita i primi viaggi spaziali per comuni mortali. Blue Origin: parte la vendita di bigliettiLa realizzazione del sogno di un viaggio turistico nello spazio è ormai dietro l’angolo. Ci penserà Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos pronta a mettere in vendita i suoi primissimi biglietti per il turismo spaziale a bordo di New Shepard. A riportare la notizia CNBC, che parla del prossimo 5 maggio come data di avvio della ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)ladei ticket per lo spazio. La compagnia di Jeff Bezos spinge il piede sull’acceleratore del turismo spaziale, ed è pronta a mettere ini primiper comuni mortali.ladiLa realizzazione del sogno di uno turistico nello spazio è ormai dietro l’angolo. Ci penserà, la compagnia spaziale di Jeff Bezos pronta a mettere ini suoi primissimiper il turismo spaziale a bordo di New Shepard. A riportare la notizia CNBC, che parla del prossimo 5 maggio come data di avvio della ...

Ultime Notizie dalla rete : Blue Origin Blue Origin, Bezos: in vendita a breve biglietti per viaggi spaziali Blue Origin metterà in vendita a breve i biglietti per corse a bordo della sua navicella turistica spaziale New Shepard. Lo annuncia Jeff Bezos, senza però precisare il costo del biglietto. 'Ulteriori ...

Blue Origin inizierà a vendere biglietti per viaggi turistici nello spazio La compagnia aerospaziale statunitense Blue Origin ha annunciato giovedì che presto inizierà a vendere biglietti a persone interessate a viaggiare nello spazio. Il razzo New Shepard, che prende il nome dall'astronauta statunitense Alan ...

