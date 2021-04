Bettarini su Zorzi | “Una carriera la crei con tanti no… Lui è un prezzemolino”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Stefanodice cosa ne pensa delladi TommasoStefanosu: in una diretta Instagram con l’ex naufraga Soleil Sorge, Stefano, commentando il reality di Canale 5 L’Isola dei Famosi, ha detto anche cosa pensa delladi Tommaso, vincitore dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. «Unalaconno, non consì. Lui è un. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco», ha detto. E poi l’ex calciatore ha aggiunto: «A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi ...