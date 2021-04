Basket, Playoff Eurolega 2020/2021: Bayern Monaco indomabile in volata, Olimpia Milano sconfitta in gara-4 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Bayern Monaco batte in rimonta l’AX Armani Exchange Milano e porta a gara-5 la serie di quarti di finale dei Playoff di Eurolega 2020/2021. I bavaresi vincono 85-82 una gara bellissima, e completano la rimonta nella serie grazie a due vittorie interne dopo le sconfitte di Milano. In un match dalla grande intensità, i ragazzi di Trinchieri pescano il jolly Zipser nella ripresa e battono l’Olimpia che per larghi tratti era stata avanti nel punteggio toccando anche un +11. La serie si deciderà a Milano martedì 4 maggio in gara-5. DATA, ORARIO E DIRETTA TV gara-5 Olimpia Milano-Bayern ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilbatte in rimonta l’AX Armani Exchangee porta a-5 la serie di quarti di finale deidi. I bavaresi vincono 85-82 unabellissima, e completano la rimonta nella serie grazie a due vittorie interne dopo le sconfitte di. In un match dalla grande intensità, i ragazzi di Trinchieri pescano il jolly Zipser nella ripresa e battono l’che per larghi tratti era stata avanti nel punteggio toccando anche un +11. La serie si deciderà amartedì 4 maggio in-5. DATA, ORARIO E DIRETTA TV-5...

