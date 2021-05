Alla ricerca di stelle di antimateria (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati di AMS suggeriscono che nell'Universo possano davvero esistere astri isolati composti di antimateria, come le "anti-stelle"... se fosse vero, un giorno avremmo a disposizione il combustibile più efficiente per viaggi interstellari! Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati di AMS suggeriscono che nell'Universo possano davvero esistere astri isolati composti di, come le "anti-"... se fosse vero, un giorno avremmo a disposizione il combustibile più efficiente per viaggi interstellari!

oss_romano : #1maggio “Alla ricerca di nuove leadership. Cosa possono insegnare le donne per il mondo che verrà”. Il saggio di… - SimonaMalpezzi : Draghi conferma: nel #PNRR c’è la clausola trasversale per favorire l’occupazione giovanile e femminile, una propos… - fattoquotidiano : Il Recovery delude il mondo della scienza: le risorse alla ricerca di base al di sotto delle attese. “Del Piano Ama… - FRANCES45230193 : #DenisePipitone Chiedo che la #Polizia locale di ogni provincia ispezioni mensilmente le baraccopoli ai margini de… - luigimilani : RT @MaicoMorellini: Inizi a guardare un film horror che sai essere brutto. Mentre lo guardi ti rendi conto che è davvero brutto come lo ric… -