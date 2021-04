Willow Smith | “La monogamia causa il tradimento | meglio essere poliamorosi”

(Di giovedì 29 aprile 2021), 20 anni, seconda figlia di Will e Jada Pinkett-, ha le idee molto chiare. Protagonista di Red Table Talk, il popolare show condotto da mamma Jada, ha parlato liberamente della sua idea riguardo l’orientamento e la sfera sessuale. Il format di Jada Pinkett-è noto perforiero di discussioni molto intime, soprattutto quando si tratta della propria famiglia. Celebre, in questo senso, l’intervista al marito Will, durante la quale i due si confessarono molte debolezze. Ospite, con, anche la madre di Jada e quindi nonna di, Adrienne Banfield Norris che non ha gradito le parole della nipote. Le dichiarazioni di“Laè superata e ti ...

Nella puntata di qualche giorno fa a lasciare a bocca aperta nonna Adrienne 'Gammy' Banfield Norris , co - conduttrice del programma, con una rivelazione shock è stata la nipotina, ..., 20 anni, ha sempre rifiutato le etichette. Già l'anno scorso si era pubblicamente schierata a favore del poliamore (" Potrei innamorarmi di un uomo e di una donna. Contemporaneamente" ).Willow Smith, la seconda figlia di Will e Jada Pinkett-Smith, si racconta a Red Table Talk, il format intimo di mamma Jada: “La gente è ...During the latest episode of Red Table Talk, Willow Smith reveals she's polyamorous. Polyamory means having multiple emotional and romantic partners at the same time. The latest Red Table Talk episode ...