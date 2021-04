Vaccino Pfizer - BioNTech a giugno disponibile per i 12 - 15enni nell'Ue (Di giovedì 29 aprile 2021) I ragazzi in et scolare potranno essere vaccinati contro il Covid a partire da giugno, ovviamente previo il via libera dell Ema: lo afferma il fondatore della BioNTech , Ugur Sahin, in un intervista ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 29 aprile 2021) I ragazzi in et scolare potranno essere vaccinati contro il Covid a partire da, ovviamente previo il via libera dell Ema: lo afferma il fondatore della, Ugur Sahin, in un intervista ...

