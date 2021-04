Uomini e Donne: è l’ultimo anno per Gemma Galgani? (Di giovedì 29 aprile 2021) Potrebbe essere l’ultimo anno per la dama torinese, Gemma Galgani, come tronista ad Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi. La storia tra Gemma Galgani e Sirius ha suscitato molte polemicheGemma Galgani sono anni che prova a trovare l’amore, ma senza riuscirci. Solo un anno fa, la dama torinese era stata corteggiata dal giovane Nicola Vivarelli, in arte Sirius. I due anno oltre 40 anni di differenza, ma Sirius si era detto molto innamorato della Galgani. Ma tra i due non ha funzionato. Gemma Galgani non ha voluto continuare a frequentare il giovane ragazzo, forse per la troppa differenza di età. LEGGI ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Potrebbe essereper la dama torinese,, come tronista ad, programma condotto da Maria De Filippi. La storia trae Sirius ha suscitato molte polemichesono anni che prova a trovare l’amore, ma senza riuscirci. Solo unfa, la dama torinese era stata corteggiata dal giovane Nicola Vivarelli, in arte Sirius. I dueoltre 40 anni di differenza, ma Sirius si era detto molto innamorato della. Ma tra i due non ha funzionato.non ha voluto continuare a frequentare il giovane ragazzo, forse per la troppa differenza di età. LEGGI ...

