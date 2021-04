Ultime Notizie Roma del 29-04-2021 ore 08:10 (Di giovedì 29 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Nuovo appuntamento con l’informazione in studio a Giulia Torino cronaca in apertura sparatoria con due morti ieri sera davanti ad una gioielleria nel cunese vicino ad Alba secondo le prime informazioni è stato il titolare ad aprire il fuoco in strada davanti al negozio contro tre rapinatori che armati avevano tentato di svaligiare la gioielleria due sono stati uccisi il terzo sarebbe in fuga gli anni fa il gioielliere era stato selvaggiamente e pestato compagno di un mese Durante un’altra la politica il Senato ha respinto ieri le mozioni di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza proposte da Fratelli d’Italia e dei senatori Gianluigi Paragone e Mattia Crucioli speranza difesa la situazione sottolineando come dopo se a Terni il piano pandemico non era stata giornata Ora invece c’è in un grande paese non ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Nuovo appuntamento con l’informazione in studio a Giulia Torino cronaca in apertura sparatoria con due morti ieri sera davanti ad una gioielleria nel cunese vicino ad Alba secondo le prime informazioni è stato il titolare ad aprire il fuoco in strada davanti al negozio contro tre rapinatori che armati avevano tentato di svaligiare la gioielleria due sono stati uccisi il terzo sarebbe in fuga gli anni fa il gioielliere era stato selvaggiamente e pestato compagno di un mese Durante un’altra la politica il Senato ha respinto ieri le mozioni di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza proposte da Fratelli d’Italia e dei senatori Gianluigi Paragone e Mattia Crucioli speranza difesa la situazione sottolineando come dopo se a Terni il piano pandemico non era stata giornata Ora invece c’è in un grande paese non ...

