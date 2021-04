Tsikhanouskaya a Roma | l’Italia alla prova dei diritti Parla Sensi Pd

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Lukashenko è in bilico, però il sostegno tradizionale della Russia non gli manca. Allo stesso tempo sta crescendo una mobilitazione internazionale a sostegno del processo democratico in Bielorussia”. Lo dice a Formiche.net il deputato del Pd, Filippo, segretario della commissione politiche Ue: auspica che il livello degli incontri di governo che avràin Italia sia il massimo, come avvenuto in tutti gli altri Paesi europei, confinalmente in grado di dettare un’agenda geopolitica dei. L’ex candidata alle presidenziali bielorusse contro Lukashenko, Sviatlana, è stata oggi in audizionecommissione Esteri, dopo la tappa berlinese. Ainoltre ha incontrato Orlando, Letta e Raggi. In Europa ricevuta da Merkel, Macron ...