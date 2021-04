Test rapidi in Veneto, Crisanti indagato per diffamazione: 'Non ci voglio credere, si coprono di ridicolo' (Di giovedì 29 aprile 2021) Il microbiologo Andrea Crisanti è indagato dalla Procura di Padova dopo una segnalazione di Azienda Zero, il braccio operativo della Regione, secondo la quale le critiche dello scienziato, dipendente ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) Il microbiologo Andreadalla Procura di Padova dopo una segnalazione di Azienda Zero, il braccio operativo della Regione, secondo la quale le critiche dello scienziato, dipendente ...

Advertising

fattoquotidiano : CRISTANTI QUERELATO Dopo la trasmissione di denuncia di Report ecco la reazione della Regione Veneto amministrata… - EugenioGiani : ?? I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.052 su 27.189 test di cui 14.194 tamponi molecolari e 12.995 test rapid… - aranciaverde : RT @GustavoMichele6: Crisanti indagato per le critiche ai test rapidi. La lite con la Regione finisce a in Procura. A questi tempi barbari… - websalute : La Procura di Padova ha indagato il prof. Crisanti per lo studio sui #test rapidi >>> - GustavoMichele6 : Crisanti indagato per le critiche ai test rapidi. La lite con la Regione finisce a in Procura. A questi tempi barba… -