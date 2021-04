Terroristi arrestati in Francia, Bergamin si è costituito (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Luigi Bergamin, ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac), si è costituito questa mattina a Parigi. Bergamin, uno dei tre Terroristi sfuggiti ieri alla cattura della polizia francese, si è presentato con il suo avvocato alla Corte d'appello della capitale. Lo riferiscono i media francesi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Luigi, ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac), si èquesta mattina a Parigi., uno dei tresfuggiti ieri alla cattura della polizia francese, si è presentato con il suo avvocato alla Corte d'appello della capitale. Lo riferiscono i media francesi.

Advertising

poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - ilfoglio_it : Il sobrio comunicato di Draghi alla notizia dell'arresto in Francia (in accordo con l'Italia) di 7 ex terroristi ro… - fattoquotidiano : TERRORISTI ROSSI ARRESTATI / IL RETROSCENA È stato l’ex ministro Alfonso Bonafede a far tirare fuori ai tecnici di… - ankerachele : RT @P_M_1960: Arrestati a Parigi 7 ex terroristi rossi, altri tre sono in fuga e ricercati. Adesso però dobbiamo mettere in galera anche i… - achillerossi5 : RT @fattoquotidiano: TERRORISTI ROSSI ARRESTATI / IL RETROSCENA È stato l’ex ministro Alfonso Bonafede a far tirare fuori ai tecnici di Via… -