Tentata rapina a gioielleria nel Cuneese: due morti, preso terzo complice. Salvini: “Difesa sempre legittima” (Di giovedì 29 aprile 2021) Cuneo, 29 apr – Tentata rapina a gioielleria nel Cuneese: due morti, un terzo ferito è riuscito a fuggire ma poi è stato catturato. E’ successo a Grinzane Cavour, dove il titolare del negozio – che nel 2015 aveva già subito una violenta rapina – ha aperto il fuoco contro i rapinatori, anch’essi armati. Un terzo complice è stato bloccato nei pressi dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Savigliano (Cuneo) con una ferita di arma da fuoco alla gamba. Il fatto è accaduto ieri poco prima della chiusura della gioielleria Roggero, al civico 71 della centrale via Garibaldi. Tentata rapina nel Cuneese, gioielliere apre il fuoco: due morti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 aprile 2021) Cuneo, 29 apr –nel: due, unferito è riuscito a fuggire ma poi è stato catturato. E’ successo a Grinzane Cavour, dove il titolare del negozio – che nel 2015 aveva già subito una violenta– ha aperto il fuoco contro itori, anch’essi armati. Unè stato bloccato nei pressi dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Savigliano (Cuneo) con una ferita di arma da fuoco alla gamba. Il fatto è accaduto ieri poco prima della chiusura dellaRoggero, al civico 71 della centrale via Garibaldi.nel, gioielliere apre il fuoco: due...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due persone sono morte nella tentata rapina a una gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Tre malviventi avreb… - fattoquotidiano : Tentata rapina in una gioielleria a Grinzane Cavour: il titolare spara, morti due rapinatori - Noiconsalvini : +++++ TENTATA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA DI GRINZANE CAVOUR: UCCISI A COLPI DI PISTOLA 2 BANDITI, UN TERZO IN FUGA S… - Elisaerre19 : RT @Agenzia_Ansa: Due persone sono morte nella tentata rapina a una gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Tre malviventi avrebbero f… - Agenpress : Cuneo. Tentata rapina in una gioielleria di Grinzane Cavour. 2 rapinatori morti ed 1 ferito… -