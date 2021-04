(Di giovedì 29 aprile 2021) “Non è mai successo che con un mio governo i porti siano rimasti chiusi, alla fine sono sbarcati tutti anche se dopo qualche giorno”. Fortunatamente Giuseppe Conte ha come sfondo una libreria bianca e una poltrona di velluto con pianta a corredo quando pronuncia l’impronunciabile. Su Twitter mentre parla viene postata la foto ricordo con Matteo Salvini allorché il suo governo approvò i decreti Sicurezza e l’allora premier e l’allora suo vice posarono sorridenti con un fulgido A4 in mano con tanto di logo di Palazzo Chigi e hashtag #decretosalvini. Il padrone di casa è Goffredo Bettini, che risponde con una libreria di massiccio legno nero e un golfino blu su camicia al look informale del premier, che si collega da casa in giacca blu e pochette, ma non ha incredibilmente la cravatta. Il grand commis del rapporto fra Partito democratico e Movimento 5 stelle ha organizzato un dibattito ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Stiamo volando sui social...'. Cronaca dell'alleanza (per ora) digitale M5s-Pd - Ely59139612 : #pierxisolaparty stiamo volando nell'iperuranio nel fra tempo.... - Marilen97832318 : RT @IleanaNoIlenia: “Stiamo volando sui social” Amo sappi che quando c’è Giuseppe Conte è sempre così - noemijr2 : RT @6dimattina_: “STIAMO VOLANDO SUI SOCIAL” AMO QUANDO METTI CONTE OVVIO CHE TI FACCIAMO VOLARE SUI SOCIAL - ohitsjustAle : 'Stiamo volando sui social'. Perché secondo Lei? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stiamo volando

Casteddu Online

Pensi che i ragazzi ora siano veramente pronti a fare quel passo in più?affrontando questa ... Poi abbiamo preso il Milan, un club con storia e tradizione che stavain campionato. Siamo ...Questi non hanno ancora iniziato i voli, la situazione della Tirrenia non è delle migliori e conseguentementenella nebbia. Le prossime settimane saranno importantissime perché ...“Non è mai successo che con un mio governo i porti siano rimasti chiusi, alla fine sono sbarcati tutti anche se dopo qualche giorno”. Fortunatamente Giuseppe Conte ha come sfondo una libreria bianca e ...L’Italia è in massima allerta per la variante indiana del Covid-19. Dopo aver vietato gli ingressi da India e Bangladesh, il ministro della Salute Roberto ...