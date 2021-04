STALKER 2 | nessun piano per la versione PS5 | ecco perché lo studio si sta concentrando sulla versione Xbox

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 aprile 2021) Una nuova intervista agli sviluppatori di2 ha troncato qualsiasi speranza per unaPS5, il titolo sarà esclusivaLa seriedi GSC Game World può vantare una fanbase piuttosto devota e bramosa di novità. la stessa fanbase non aspetta altro che l’ora dell’uscita del prossimo capitolo della serie da un po’ di tempo. Con l’imminente2, GSC Game World fa promesse ambiziose e,base di ciò che abbiamo visto e sentito finora dello sparatutto horror open world, c’è sicuramente motivo di esserne entusiasti. Se giocate su console, tuttavia, avrete bisogno di unaSeries X / S per far girare il gioco, ma c’è una possibilità che2 eventualmente debutti anche per PS5? Questo è stato quanto ...