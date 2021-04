Spalletti in pole per il Napoli: c'è un fattore determinante (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presente è anche il futuro. O meglio: legati indissolubilmente, oggi più mai, perché dalla qualificazione alla prossima Champions dipende anche la programmazione del prossimo Napoli . L'anno che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presente è anche il futuro. O meglio: legati indissolubilmente, oggi più mai, perché dalla qualificazione alla prossima Champions dipende anche la programmazione del prossimo. L'anno che ...

Advertising

mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - sscalcionapoli1 : Salvione: 'Gattuso dirà di no alla Fiorentina, Spalletti in pole per il Napoli ma ci sono diversi sondaggi, Meret p… - infoitsport : Panchina Napoli, i bookmaker confermano: Spalletti in pole, sorpresa Dionisi a 12,00 - calciotota_le : ?? #Venerato: “#Spalletti in pole per la panchina del #Napoli, #Sarri non è mai stato valutato” - infoitsport : Napoli, per i bookmaker ci sono 7 nomi. Spalletti in pole, Dionisi quotato a 12 -