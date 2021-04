Sampdoria, Torregrossa verso il rientro: il punto in vista della Roma (Di giovedì 29 aprile 2021) La Sampdoria continua la preparazione a Bogliasco. Lavoro parziale con il gruppo per Ernesto Torregrossa: le ultime dal Mugnaini La Sampdoria sta proseguendo la preparazione al Mugnaini in vista della prossima gara contro la Roma. Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta dedicata al riscaldamento e al possesso-palla. Buona parte dell’allenamento con il gruppo per Ernesto Torregrossa. L’ex centravanti del Brescia, impaziente di tornare a disposizione del tecnico Romano, ha poi proseguito il lavoro con una seduta individuale insieme con Fabio Quagliarella e Keita Balde. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Lacontinua la preparazione a Bogliasco. Lavoro parziale con il gruppo per Ernesto: le ultime dal Mugnaini Lasta proseguendo la preparazione al Mugnaini inprossima gara contro la. Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta dedicata al riscaldamento e al possesso-palla. Buona parte dell’allenamento con il gruppo per Ernesto. L’ex centravanti del Brescia, impaziente di tornare a disposizione del tecnicono, ha poi proseguito il lavoro con una seduta individuale insieme con Fabio Quagliarella e Keita Balde. L'articolo proviene da Calcio News 24.

