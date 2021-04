Regeni: anche a Lecce una panchina gialla per ricordarlo (Di giovedì 29 aprile 2021) Da oggi anche Lecce ha una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni, "giovane ricercatore universitario - si legge su una targa commemorativa - scomparso, torturato e ucciso nel 2016 a Il Cairo, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Da oggiha unadedicata a Giulio, "giovane ricercatore universitario - si legge su una targa commemorativa - scomparso, torturato e ucciso nel 2016 a Il Cairo, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Regeni anche Regeni: udienza Gup per 007 slitta al 25 maggio All'udienza di oggi erano presenti genitori di Regeni, Claudio e Paola. In aula anche il procuratore capo di Roma Michele Prestipino. A giudizio sono Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam ...

Regeni: anche a Lecce una panchina gialla per ricordarlo Da oggi anche Lecce ha una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni, "giovane ricercatore universitario - si legge su una targa commemorativa - scomparso, torturato e ucciso nel 2016 a Il Cairo, in Egitto, e ...

Regeni, documentario in Rete per screditarlo: intervistati anche Trenta, Gasparri e Tricarico Il Fatto Quotidiano Lecce, panchina gialla per ricordare Giulio Regeni Di fronte al di Palazzo Codacci-Pisanelli, storica sede dell’ateneo salentino all’ingresso del quale sin dal 2016 è affisso il manifesto della campagna che chiede verità e giustizia per il ricercatore ...

Il ‘documentario’ su Regeni sembra un ricatto all’Italia: e c’è chi si è prestato all’operazione È un fatto grave, gravissimo, che dai palazzi di Governo a Roma non si sia levata una voce che sia una per stigmatizzare l'ennesima provocazione dell'Egitto ...

