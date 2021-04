Prenotazione vaccini Lazio, dal 1° maggio via agli under 50 (40-49 anni) con patologie (Di giovedì 29 aprile 2021) Prenotazione vaccini Covid. Si apre a un'altra fascia d'età nel Lazio. E si scende sotto i 50 anni. Nessun altra Regione è così avanti con l'agenda degli... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 aprile 2021)Covid. Si apre a un'altra fascia d'età nel. E si scende sotto i 50. Nessun altra Regione è così avanti con l'agenda degli...

Advertising

infoitinterno : GIAVENO, PRENOTAZIONE DEI VACCINI COVID IN COMUNE - IndunoOlona : Nuova categoria di persone che possono accedere alla prenotazione dei vaccini. Sul sito del Comune è disponibile la… - ErnestoRocco1 : L'1 e il 2 maggio vaccinazioni senza prenotazione ad #Agropoli #AgropoliNotizie #Cilento #CilentoNotizie… - Ang9717 : RT @EsteriLega: ???? India, problemi di organizzazione (mancano prodotti sanitari, prenotazione vaccini non funziona eccetera) e non di virus… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Prenotazione vaccini Lazio, dal primo maggio al via per gli under 50 (dai 40 ai 49 anni) con patologie - -