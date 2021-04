Pfizer, in arrivo la pillola per la cura domiciliare del Covid-19 (Di giovedì 29 aprile 2021) Entro la fine del 2021 potrebbe essere disponibile sul mercato un farmaco sperimentale Pfizer per la cura domiciliare del Covid-19. Sembra che stia per arrivare sul mercato una nuova arma che servirà per combattere la diffusione del Covid 19 da casa. Lo fa sapere alla CNBC Albert Bourla, il Ceo di Pfizer, l’azienda farmaceutica statunitense che a sede a New York e che già dal mese di marzo 2021, ha avviato i test su un farmaco adatto alla cura domiciliare del Covid. Ecco tutte le novità al riguardo e come funziona. Pfizer: farmaco sperimentale per la cura a casa del Covid-19 Potrebbe essere già disponibile entro la fine dell’anno, un nuovo farmaco sperimentale ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 29 aprile 2021) Entro la fine del 2021 potrebbe essere disponibile sul mercato un farmaco sperimentaleper ladel-19. Sembra che stia per arrivare sul mercato una nuova arma che servirà per combattere la diffusione del19 da casa. Lo fa sapere alla CNBC Albert Bourla, il Ceo di, l’azienda farmaceutica statunitense che a sede a New York e che già dal mese di marzo 2021, ha avviato i test su un farmaco adatto alladel. Ecco tutte le novità al riguardo e come funziona.: farmaco sperimentale per laa casa del-19 Potrebbe essere già disponibile entro la fine dell’anno, un nuovo farmaco sperimentale ...

