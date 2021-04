Neymar | insulti pesantissimi contro l’attaccante | “è uno sporco truffatore”

(Di giovedì 29 aprile 2021) La stagione diè stata molto importante,non è riuscito però ad incidere nell’andata della semifinale di Champions Leagueil Manchester City. La qualificazione per il Psg si è complicata terribilmente, la squadra di Pochettino sarà chiamata da una vera e propria impresa per ribaltare il risultato dell’andata.è un serio candidato per la vittoria del Pallone d’Oro, ma dovrà riuscire a conquistare qualche trofeo, anche la vittoria della Ligue 1 è ancora a rischio. Il brasiliano fa sempre molto discutere anche per il suo atteggiamento fuori dal campo, in particolar modo continuano ad arrivare reazioni. Glinei confronti diLe critiche pesantissime sono arrivate da Liam Gallagher, ex ...

Da www.corrieredellosport.it liam gallagher real city Pioggia di critiche e insulti per Neymar da parte di Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis. Grande tifoso del Manchester City il cantante ha commentato su Twitter la sfida con il Paris Saint - Germain in Champions. Serata amara per il Paris Saint-Germain e per Neymar, sconfitti nell'andata della semifinale di Champions League dal Manchester City di Pep Guardiola, riuscito a imporsi con il punteggio di 1-2 al Parc des Princes. Liam Gallagher non ha usato mezzi termini per scagliarsi contro Neymar. L'ex stella degli Oasis, tifoso del Manchester City ha insultato pesantemente il giocatore del Paris Saint Germain sui social.