Nessun contagio dopo il concerto a Barcellona (Di giovedì 29 aprile 2021) Grandi notizie per gli amanti dei concerti: Nessun contagio dopo l'esperimento a Barcellona. Ricorderete certo tutti il concerto tenutosi lo scorso 27 marzo, con 5000 persone sottoposte a test antigienico e munite di mascherina. Ecco il risultato. Nessun contagio, è davvero possibile? Prima di entrare nel luogo del concerto, il palazzetto di Sant Jordi a

