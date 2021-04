Lucca: “Io e Rauti parliamo molto, spiego il rapporto con Saraniti. Il mio rientro? Ho un obiettivo” (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzo Lucca costituisce oggi un patrimonio tecnico e fianziario dal valore inestimabile per il Palermo.Da intrigante scommessa di prospettiva a giovane stella del Palermo edizione 2020-2021, il passo è stato breve. L'ex Torino ha scalato speditamente le gerarchie a suon di gol pesanti e prestazioni di livello. Il ragazzo è ancora all'alba di un percorso professionale tutto da scrivere. Potenzialità di livello e vari aspetti perfettibili in un bagaglio tecnico da strutturare, rifinire ed ottimizzare. Il bomber rosanero scalipita per rientrare in vista dei playoff, come confermato nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm."Con Rauti al Torino ho giocato spesso da prima punta con lui seconda punta, gioco dove mi dice il mister poi cerco sempre di fare il massimo. Sicuramente, visto che ci conosciamo da tanto tempo, giocare in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzocostituisce oggi un patrimonio tecnico e fianziario dal valore inestimabile per il Palermo.Da intrigante scommessa di prospettiva a giovane stella del Palermo edizione 2020-2021, il passo è stato breve. L'ex Torino ha scalato speditamente le gerarchie a suon di gol pesanti e prestazioni di livello. Il ragazzo è ancora all'alba di un percorso professionale tutto da scrivere. Potenzialità di livello e vari aspetti perfettibili in un bagaglio tecnico da strutturare, rifinire ed ottimizzare. Il bomber rosanero scalipita per rientrare in vista dei playoff, come confermato nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm."Conal Torino ho giocato spesso da prima punta con lui seconda punta, gioco dove mi dice il mister poi cerco sempre di fare il massimo. Sicuramente, visto che ci conosciamo da tanto tempo, giocare in ...

