Longoria | pres Marsiglia | “Siamo molto contenti di Lirola | bisogna parlare con la Fiorentina”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Pabloidente del, ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Pol, difensore rilevato dallanello scorso gennaio intito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro: “Abbiamo una comunicazione aperta con gli agenti, madi lui. Vediamo cosa fare, ci sentiamo quasi ogni giorno ed abbiamo il diritto di riscattarlo. Nessun club in Europa può definire una trattativa in modo facile in un periodo del genere. Va trovato un punto di equilibrio con la”. Foto: Twitter OM L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Fiorentina, pres. Marsiglia: 'Riscatto Lirola? Va trovato equilibrio...': Pablo Longoria, presidente… - infoitsport : Calciomercato, Longoria (pres. Marsiglia): «Milik felice qui, vogliamo tenerlo e vuole rinnovare» - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Il presidente del #Marsiglia fa il punto sulla situazione di #Milik. - 100x100Napoli : Il presidente del #Marsiglia fa il punto sulla situazione di #Milik. - LAROMA24 : Calciomercato, Longoria (pres. Marsiglia): «Milik felice qui, vogliamo tenerlo e vuole rinnovare» #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Longoria pres

Fiorentina.it

Commenta per primo Pablo, presidente del Marsiglia , dice la sua su Pol Lirola , in prestito dalla Fiorentina , con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro: 'Abbiamo una comunicazione aperta con gli agenti, ...Pablo, presidente del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Arek Milik, ex attaccante del Napoli. 'Abbiamo il controllo della situazione sul mercato di Milik. I l nostro è ..."Il club non è in vendita. Certe voci sono messe in giro solo per destabilizzarci". Lo ha detto Pablo Longoria, fresco presidente dell'Olympique ...Longoria si è detto molto soddisfatto delle prestazioni di Lirola: "Vogliamo riscattarlo, ma dobbiamo trovare un punto di equilibrio con la Fiorentina".