La Regina Elisabetta torna a lavoro: la prima apparizione dopo la morte di Filippo (Di giovedì 29 aprile 2021) A pochi giorni dalla funerale di Filippo la Regina Elisabetta ha presenziato a una conferenza virtuale e ha smesso d’indossare abiti neri. La Regina Elisabetta ha rinunciato al nero del lutto e, per la sua prima apparizione pubblica dopo la morte del Principe consorte, ha sfoggiato un abito a fiori dai toni primaverili e un leggero rossetto rosso. L’occasione è stata un’udienza virtuale che la sovrana ha tenuto con l’ambasciatrice della Lettonia, Ivita Burmistre, e quella della Costa D’Avorio, Sara Affoue Amani. Le immagini della sovrana hanno rapidamente fatto il giro dei social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily) ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 29 aprile 2021) A pochi giorni dalla funerale dilaha presenziato a una conferenza virtuale e ha smesso d’indossare abiti neri. Laha rinunciato al nero del lutto e, per la suapubblicaladel Principe consorte, ha sfoggiato un abito a fiori dai toniverili e un leggero rossetto rosso. L’occasione è stata un’udienza virtuale che la sovrana ha tenuto con l’ambasciatrice della Lettonia, Ivita Burmistre, e quella della Costa D’Avorio, Sara Affoue Amani. Le immagini della sovrana hanno rapidamente fatto il giro dei social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily) ...

