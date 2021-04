Isola 15 | le anticipazioni della tredicesima puntata | un ingresso molto atteso e in studio due ospiti amati dal pubblico

(Di giovedì 29 aprile 2021) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladell’15. Come di consueto, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi mentre a commentare le avventure dei naufraghi ritroveremo Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Un concorrente tanto chiacchierato quantofarà il suoin Palapa. Stiamo parlando dell’ex gieffino Ignazio Moser. Ancora è dubbio se il ventottenne entrerà a far parte del gruppo dei primitivi o in quello degli arrivisti. Per Francesca Lodo ci sarà la possibilità di ottenere un’importantissima rivincita. La naufraga, infatti, la scorsaaveva dovuto fare a menoricompensa perché Gilles Rocca si era rifiutato di fare la prova consistente in un bacio in apnea. Questa sera la Lodo potrà finalmente affrontare ...

Giovedì 29 aprile in prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con L'Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. Stasera andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. In base alle anticipazioni circolate online in queste ore sarà una puntata decisamente scoppiettante. Intanto arriverà in Honduras un nuovo naufrago: Ignazio Moser.