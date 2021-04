India ancora record per morti e contagi, a Roma atterra volo con 23 positivi (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovo record di casi per Covid-19 in India, con altri 375mila infettati in 24 ore, e con 3.645 decessi. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute. I casi sono in totale 18,3 milioni nel Paese, il secondo dato più alto al mondo dopo quello degli Usa, i morti 204.832. Gli esperti ritengono che entrambi i numeri siano delle sottostime. L’India ha stabilito il record globale di casi giornalieri per sette degli otto scorsi giorni. Intanto da ieri tutte le persone con più di 18 anni possono registrarsi sull’app governativa delle vaccinazioni, sebbene sui social media si moltiplichino le denunce di malfunzionamenti e guasti. Sinora il 10% della popolazione ha ricevuto una dose, l?1,5% due dosi. Ieri sera alle ore 21.15 è atterrato all’aeroporto di Fiumicino un volo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovodi casi per Covid-19 in, con altri 375mila infettati in 24 ore, e con 3.645 decessi. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute. I casi sono in totale 18,3 milioni nel Paese, il secondo dato più alto al mondo dopo quello degli Usa, i204.832. Gli esperti ritengono che entrambi i numeri siano delle sottostime. L’ha stabilito ilglobale di casi giornalieri per sette degli otto scorsi giorni. Intanto da ieri tutte le persone con più di 18 anni possono registrarsi sull’app governativa delle vaccinazioni, sebbene sui social media si moltiplichino le denunce di malfunzionamenti e guasti. Sinora il 10% della popolazione ha ricevuto una dose, l?1,5% due dosi. Ieri sera alle ore 21.15 èto all’aeroporto di Fiumicino un...

sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - Daviderel4 : RT @erretti42: E questa palla che il caldo rallenta la circolazione del virus per quanto tempo ancora la dobbiamo sopportare. Ricordo agli… - fran_rom_corr : RT @HuffPostItalia: India ancora record per morti e contagi, a Roma atterra volo con 23 positivi - Caramel89409333 : RT @HuffPostItalia: India ancora record per morti e contagi, a Roma atterra volo con 23 positivi - HuffPostItalia : India ancora record per morti e contagi, a Roma atterra volo con 23 positivi -