Europarlamento approva certificato verde digitale. 'A un passo da viaggi liberi e sicuiri'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione von der Leyen, che poi ringrazia l'Italia per l'invio di aiuti ...

Rai News

Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione von der Leyen, che poi ringrazia l'Italia per l'invio di aiuti ...Legambiente: 'Colmato un grave vuoto del diritto ambientale della Ue' Il 28 aprile è stata data comunicazione ufficiale dell'esito del voto chela risoluzione del Parlamento europeo sulla ...Adottato la posizione negoziale sulla proposta di un nuovo "certificato EU COVID-19", che dovrebbe sostituire la dicitura "certificato verde ...Oggi il Parlamento dell’Unione europea ha adottato la sua posizione negoziale sulla proposta di un certificato per riaffermare il diritto alla libera circolazione in Europa durante la ...