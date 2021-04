Esclusivo – I meriti di Trump, gli errori della Ue, la lotta contro le varianti. Parla Anthony Fauci: «La pandemia non è finita» (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche Trump ha fatto cose buone. A sostenerlo in un’intervista esclusiva con Open è Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente americano Biden e direttore del National Institute of allergy and infectious diseases (Niaid). «Penso che l’operazione Warp Speed per accelerare lo sviluppo dei vaccini – ha detto l’uomo che ha combattuto la pandemia a cavallo dei due presidenti – si sia rivelata davvero un grande successo. Ed è merito di Trump». Durante la lunga conversazione, Fauci non si limita a commentare le differenze con la campagna vaccinale dell’Unione Europea («Ha puntato tutto su un vaccino, AstraZeneca, che ha incontrato molte difficoltà, sia per gli eventi avversi, sia per l’efficacia minore verso la variante sudafricana»), ma si lascia andare all’augurio che i turisti ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) Ancheha fatto cose buone. A sostenerlo in un’intervista esclusiva con Open è, consigliere medico capo del presidente americano Biden e direttore del National Institute of allergy and infectious diseases (Niaid). «Penso che l’operazione Warp Speed per accelerare lo sviluppo dei vaccini – ha detto l’uomo che ha combattuto laa cavallo dei due presidenti – si sia rivelata davvero un grande successo. Ed è merito di». Durante la lunga conversazione,non si limita a commentare le differenze con la campagna vaccinale dell’Unione Europea («Ha puntato tutto su un vaccino, AstraZeneca, che ha incontrato molte difficoltà, sia per gli eventi avversi, sia per l’efficacia minore verso la variante sudafricana»), ma si lascia andare all’augurio che i turisti ...

Advertising

TheWalr02066802 : @SStefano93 Suning di soldi ne ha messi parecchi, compresi quelli per lo stipendio di Conte. Si sta facendo passare… - Rik_Martignoni : @SandroSca Non c’entra NIENTE! Il concetto di “invito” è antisportivo! Regole chiare per ammissione al torneo per s… -