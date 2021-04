CT Nigeria: “Simy lo seguo ma se non cambia squadra difficile che possa tornare in Nazionale” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Ct della Nigeria, Germot Rohr, si è espresso ad Europacalcio.it in merito a Nwankwo Simy, attaccante del Crotone che è arrivato a 19 reti stagionali in Serie A, attirando le attenzioni dei grandissimi club. Queste le parole di Rohr: “Non mi sono mai dimenticato di lui e l’ho sempre osservato, non solo adesso che sta facendo così bene in un campionato così difficile come la Serie A.? Tuttavia la concorrenza è enorme: abbiamo Osimhen, Iheanacho del Leicester e Onuauchu del Genk, che come caratteristiche e struttura fisica è molto simile a Simy. Senza dimenticare Sadiq e Ighalo.? Quindi è molto difficile entrare a far parte dell’attacco della Nigeria, abbiamo ottimi giocatori. Come ho detto prima, non ho mai smesso di seguire le sue prestazioni, ma credo che il prossimo anno debba ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Ct della, Germot Rohr, si è espresso ad Europacalcio.it in merito a Nwankwo, attaccante del Crotone che è arrivato a 19 reti stagionali in Serie A, attirando le attenzioni dei grandissimi club. Queste le parole di Rohr: “Non mi sono mai dimenticato di lui e l’ho sempre osservato, non solo adesso che sta facendo così bene in un campionato cosìcome la Serie A.? Tuttavia la concorrenza è enorme: abbiamo Osimhen, Iheanacho del Leicester e Onuauchu del Genk, che come caratteristiche e struttura fisica è molto simile a. Senza dimenticare Sadiq e Ighalo.? Quindi è moltoentrare a far parte dell’attacco della, abbiamo ottimi giocatori. Come ho detto prima, non ho mai smesso di seguire le sue prestazioni, ma credo che il prossimo anno debba ...

