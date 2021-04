Caso Giulio Regeni | la prima udienza preliminare Sulla rete spunta un video che mette in cattiva luce il ricercatore italiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Processo per la morte di, ladavanti al Gup di Roma.è stato pubblicato un-documentario cheinil. Le indaginimorte disi sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio per quattro 007 egiziani, accusati di aver sequestrato e ucciso il giovane. Ilpassa ora in Aula, dove il 29 aprile si procede con ladavanti al Gup di Roma. Proprio alla vigilia della ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Giulio

Palazzotto: "Documentario ignobile è grave depistaggio" "Alla vigilia dell'udienza preliminare del processo per i quattro 007 egiziani imputati dell'uccisione diRegeni spunta un vergognoso ...... ilarriva in Ue - Mattarella: 'L'Egitto dia piena e adeguata risposta' - - > Leggi Anche... Bologna, torna il poster diRegeni e Patrick Zaki Bologna, murales diRegeni e ...Un documentario egiziano che mette in cattiva luce la figura di Giulio Regeni è comparso ieri su Youtube in un canale che si chiama The story of Giulio Regeni,al quale è associata anche una pagina Fac ...Picenum Casa d'Aste apre le porte alla prossima vendita di arte moderna e contemporanea, Post War e fotografia.