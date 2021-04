Biden | piano da 1 | 8 trilioni per le famiglie | più tasse ai ricchi

(Di giovedì 29 aprile 2021) “L’America è di nuovo in movimento”. E’ il messaggio lanciato dal presidente Joenel suo primo discorso davanti al Congresso, nel quale ha tracciato il bilancio dei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca e illustrato la sua visione per il futuro. Affiancato da due donne, la vice presidente Kamala Harris e la speaker della Camera Nancy Pelosi,ha presentato il suo ambiziosodi spesa da 4di dollari per ricostruire l’America, destinato però ad incontrare la dura opposizione dei Repubblicani. “Ho ereditato una nazione in crisi”, ha detto il presidente. “La peggiore pandemia da un secolo a questa parte. La peggiore crisi economica dalla Grande Depressione. Il peggiore attacco alla nostra democrazia dai tempi della guerra civile”, ha detto, in riferimento all’assalto al ...

La Fed ha lasciato i tassi fermi e il presidente Jerome Powell ha confermato che e' troppo presto per diminuire i sostegni all'economia, mentre il presidente Usa Joeha illustrato il...Leggi Anche Joee il'Robin Hood' per le famiglie statunitensi. Aumentano le tasse per i più ricchi per finanziare i meno fortunati È stato però, come si diceva, il capitolo domestico, ...Il presidente nel suo primo discorso al Congresso fa proprie le parole d’ordine della sinistra: il 55% delle corporation lo scorso anno ha pagato zero tasse ...Il presidente americano Joe Biden parla per la prima volta davanti al Congresso da quando è entrato in carica: "Il futuro è nelle mostr mani" ...