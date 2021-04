Atp Estoril 2021: Moutet elimina Shapovalov, ok Garin e Ramos-Vinolas (Di giovedì 29 aprile 2021) Si chiude la seconda giornata di ottavi di finale del torneo Atp dell’Estoril 2021. In mattinata il britannico Cameron Norrie rimonta lo spagnolo Pedro Martinez e si impone in tre set con il punteggio di 4-6 7-6(1) 7-5, mentre il cileno Christian Garin accede ai quarti di finale senza neanche scendere in campo, poiché il francese Richard Gasquet decide di ritirarsi. La grande sorpresa della competizione portoghese arriva dall’altro transalpino Corentin Moutet, capace di eliminare in tre parziali 6-4 2-6 6-4 il numero uno del seeding Denis Shapovalov. In chiusura di giornata lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas si sbarazza in due set 6-2 7-6(3) del francese Pierre Hugues Herbert e stacca il passa per il turno successivo, che si disputerà domani. ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Si chiude la seconda giornata di ottavi di finale del torneo Atp dell’. In mattinata il britannico Cameron Norrie rimonta lo spagnolo Pedro Martinez e si impone in tre set con il punteggio di 4-6 7-6(1) 7-5, mentre il cileno Christianaccede ai quarti di finale senza neanche scendere in campo, poiché il francese Richard Gasquet decide di ritirarsi. La grande sorpresa della competizione portoghese arriva dall’altro transalpino Corentin, capace dire in tre parziali 6-4 2-6 6-4 il numero uno del seeding Denis. In chiusura di giornata lo spagnolo Albertsi sbarazza in due set 6-2 7-6(3) del francese Pierre Hugues Herbert e stacca il passa per il turno successivo, che si disputerà domani. ...

