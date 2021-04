Ascolti TV | Mercoledì 28 Aprile 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Buongiorno Mamma Nella serata di ieri, Mercoledì 28 Aprile 2021, su Rai1 Ulisse: Il Piacere della Scoperta ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la seconda puntata di Buongiorno Mamma ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Risposta è nelle Stelle ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Mafia – La Ricerca della Verità ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 L’Uomo Che ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Buongiorno Mamma Nella serata di ieri,28, su Rai1 Ulisse: Il Piacere della Scoperta ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la seconda puntata di Buongiorno Mamma ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Risposta è nelle Stelle ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Mafia – La Ricerca della Verità ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 L’Uomo Che ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv mercoledì 28 aprile 2021: Ulisse, Chi l’ha visto?, Buongiorno mamma, Matrimonio a Prima Vista, dati Audi… - Martina34138406 : @ZorziKing1 Aveva detto che faceva una diretta per spiegare gli ascolti dei programmi di tommi nel fine settimana ,… - miiannoio : @azzope2 Il punto Z della durata di 55 minuti che va in onda su Mediaset play solo il mercoledì e che ha triplicato… - NadiaMoscardi1 : @marica178 Star TV praticamente x far posto a Sen Cok Bekledim, con un attore raccomandato che avrebbe dovuto fare… - simonel78648503 : @Lucia23997964 @Se23rex Berlusconi alla Barbara duro la domenica sera e stata lanciata a casa perché non faceva a… -