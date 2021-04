Amici: Sangiovanni deluso dal televoto (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel daytime di oggi è stato comunicato agli allievi di Amici il risultato della gara al televoto: grande sorpresa per i cantanti, con Aka7even che è stato premiato al primo posto, mentre Sangiovanni si è ritrovato terzo in classifica. Il cantante ha avuto un momento di sconforto e Giulia si è molto preoccupata per lui. Nelle ultime puntate del daytime gli allievi della scuola di Amici si sono Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel daytime di oggi è stato comunicato agli allievi diil risultato della gara al: grande sorpresa per i cantanti, con Aka7even che è stato premiato al primo posto, mentresi è ritrovato terzo in classifica. Il cantante ha avuto un momento di sconforto e Giulia si è molto preoccupata per lui. Nelle ultime puntate del daytime gli allievi della scuola disi sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

aomechiamofed : classifica di amici: sangiovanni terzo che dice “penso sia arrivato il mio momento” io: DICI CHE È FINITO ANCHE L’HYPE - mrng_sara20 : RT @vistanno: L’unico “”””problema””””di Sangiovanni è che non ha un fandom strettamente legato ad amici. Ovviamente ce l’ha ma non è così… - SilviaFranco965 : RT @sangionotami: i traguardi più importanti. Mi fate incazzare come una bestia, non è il 3° posto, è tutto il contesto. Si sapeva che amic… - ylenia08422864 : RT @sedaninoferoce: Imbarazzante come sangiovanni si metta a piangere perché è arrivato terzo e non primo, credo per la prima volta ad amic… - sangionotami : i traguardi più importanti. Mi fate incazzare come una bestia, non è il 3° posto, è tutto il contesto. Si sapeva ch… -