Amazon: incidente nel cantiere del polo logistico di Alessandria: un morto e 5 i feriti (Di giovedì 29 aprile 2021) Un operaio morto e altri cinque feriti. Tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina ad Alessandria , nel cantiere in cui in corso la costruzione del polo logistico Amazon . Dalle primissime ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 29 aprile 2021) Un operaioe altri cinque. Tragicosul lavoro avvenuto questa mattina ad, nelin cui in corso la costruzione del. Dalle primissime ...

Advertising

MasputPutzu : Alessandria, incidente nel cantiere del polo Amazon: un morto e diversi feriti - la diretta #amazon #incidente… - Omantini : RT @collettiva_news: Un morto e cinque feriti. La strage silenziosa continua. L'incidente in un cantiere #Amazon di Alessandria. https://t… - FENEALUIL_ : Incidente nel cantiere del polo logistico Amazon di Alessandria: un morto e salgono a 5 i feriti - filippoboatti : RT @collettiva_news: Un morto e cinque feriti. La strage silenziosa continua. L'incidente in un cantiere #Amazon di Alessandria. https://t… - Barbabalu : RT @collettiva_news: Un morto e cinque feriti. La strage silenziosa continua. L'incidente in un cantiere #Amazon di Alessandria. https://t… -