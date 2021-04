Valeria Marini e Gianmarco Onestini: scatta il bacio a Supervivientes (Di mercoledì 28 aprile 2021) La showgirl stellare e il fratello di Luca Onestini si sono baciati: sboccia la passione a L'Isola dei Famosi spagnola L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 28 aprile 2021) La showgirl stellare e il fratello di Lucasi sono baciati: sboccia la passione a L'Isola dei Famosi spagnola L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini Gianmarco Onestini nudo a 'Supervivientes': bagno senza costume per il naufrago false - - > Leggi Anche Valeria Marini protagonista a 'Supervivientes': beve uova crude e si intossica L'ex geffino e fratello di Luca Onestini è uno dei concorrenti della versione spagnola dell'...

Gianmarco Onestini nudo nelle acque dell'Honduras a Supervivientes (video) Quest'anno a Supervivientes partecipano ben due italiani, Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Nei giorni scorsi la showgirl si è fatta notare per aver intossicato un gruppo di naufraghi , dopo ...

Valeria Marini testimonial della nuova campagna Qvc Italia, Engage Valeria Marini e Gianmarco Onestini: scatta il bacio a Supervivientes La showgirl stellare e il fratello di Luca Onestini si sono baciati: sboccia la passione a L'Isola dei Famosi spagnola ...

Gianmarco Onestini nudo a "Supervivientes": bagno senza costume per il naufrago A mettere un po' di pepe a "Supervivientes" ci ha pensato Gianmarco Onestini. Al reality spagnolo, il naufrago si è spogliato, togliendosi il costume, e si è tuffato in mare, facendo il bagno completa ...

