Advertising

tvbusiness24 : #Digitale, #Unioncamere avverte: “solo un’azienda su quattro è preparata” - fisco24_info : Unioncamere: solo un'azienda su 4 conosce Impresa 4.0: Ma il digitale aiuta e riduce il gap tra Pmi e grandi imprese - unioncamere : Assemblea presidenti #cameredicommercio, il presidente Sangalli: in questa crisi nessuno si salva da solo. E' neces… - CCIAA_MOLISE : Partecipa al webinar LE OPPORTUNITA’ DELLO SPORTELLO UNICO DIGITALE PER LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE - 4 maggio… - BollettinoIl : SEMPRE MENO NEO #IMPRESE: la #pandemia scoraggia l'avviamento di nuove attività. Nel bilancio delle iscrizioni si c… -

Ultime Notizie dalla rete : Unioncamere solo

Come mostra il dossier presentato oggi da, nel corso dell'Assemblea dei presidenti ... Ma c'è ancora molta strada da fare:il 26% delle imprese italiane è a conoscenza del Piano Impresa ...... secondo l'analisi dipresentata nel corso dell'Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio. Ma c'è ancora molta strada da fare: "il 26% delle imprese italiane è a conoscenza ...Il digitale è la leva per ridurre i divari tra territori, generi, età e settori che si sono allargati nella pandemia, secondo l'analisi di Unioncamere presentata nel corso dell'Assemblea dei president ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha accresciuto i divari territoriali, di genere, di età e fra i settori produttivi, ma il digitale è la leva per ridurli. Come mostra il dossier presentato oggi ...