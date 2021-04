Terroristi arrestati in Francia, Scalzone: “Siamo oltre la vendetta” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gli arresti dei sette Terroristi a Parigi “sono più di una vendetta, non basterà mai. I familiari delle vittime saranno più frustrati e infelici di prima, e si chiederà sempre di più: l’assassinio dell’anima”. Oreste Scalzone, co-fondatore di Potere Operaio da sempre strenuo difensore dei Terroristi che con lui soggiornano impuniti a Parigi grazie alla copertura delle autorità francesi, contrariamente a chi vede in questi arresti un tributo di giustizia per le vittime, parlando da Parigi con l’Adnkronos, dice che Siamo davanti a qualcosa che va oltre la “vendetta”. “Stamani – racconta Scalzone – parlando degli arresti qualcuno mi ha detto: ‘Sembra essere tornati indietro di 40 anni. Ma no, non è così, sembra di essere saltato avanti, verso un orrore ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gli arresti dei settea Parigi “sono più di una, non basterà mai. I familiari delle vittime saranno più frustrati e infelici di prima, e si chiederà sempre di più: l’assassinio dell’anima”. Oreste, co-fondatore di Potere Operaio da sempre strenuo difensore deiche con lui soggiornano impuniti a Parigi grazie alla copertura delle autorità francesi, contrariamente a chi vede in questi arresti un tributo di giustizia per le vittime, parlando da Parigi con l’Adnkronos, dice chedavanti a qualcosa che vala “”. “Stamani – racconta– parlando degli arresti qualcuno mi ha detto: ‘Sembra essere tornati indietro di 40 anni. Ma no, non è così, sembra di essere saltato avanti, verso un orrore ...

