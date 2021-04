Sigfrido Ranucci | ha figli? chi sono?

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è un conduttore televisivo, autore e giornalista italiana di enorme successo che con il suo giornalismo di inchiesta ha conquistato il pubblico. Lui questa sera, mercoledì 28 aprile, sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto gioca a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Italiana per l’Autismo. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato.: haè un giornalista italiano di grande successo, lui è molto riservato ed ha sempre cercato di vivere la sua vita privata nella più totale riservatezza. Il giornalista romano cerca di non essere mai protagonista di gossip e conduce una vita normale e lontana da occhi indiscreti. Per ...