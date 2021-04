Roma, il Goya fisionomista in mostra (Di mercoledì 28 aprile 2021) Rassegna all'Instituto Cervantes di Roma da domani fino al 18 settembre. Possibile visitarla su prenotazione Leggi su rainews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Rassegna all'Instituto Cervantes dida domani fino al 18 settembre. Possibile visitarla su prenotazione

Advertising

kospeti : Le incisioni di Goya in mostra al Cervantes di Roma (Inviato dall‘app di Repubblica) - ItaliaNotizie24 : All'Instituto Cervantes dal 29 aprile apre la mostra GOYA Fisonomista, a cura di Juan Bordes. Per la prima volta in… - ItaliaNotizie24 : Goya fisionomista, la mostra arriva in Italia: dal 29 aprileall’Instituto Cervantes di Roma - Profilo3Marco : RT @rep_roma: Le incisioni di Goya in mostra al Cervantes di Roma [aggiornamento delle 17:59] - romasulweb : I volti di Goya, la mostra a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Goya Goya Fisonomista, la mostra dell'Instituto Cervantes di Roma Per la prima volta in Italia, arriva alla Sala Dalí dell'Instituto Cervantes (piazza Navona,91 Roma) la mostra "Goya Fisonomista" a cura di Juan Bordes. Dopo Madrid, Bordeaux, Algeri e Praga viene esposta anche a Roma, da giovedì 29 aprile fino al 18 settembre 2021, la mostra che raccoglie 38 ...

Goya Fisonomista. ...Sala Dalí dell' Instituto Cervantes viene esposta per la prima volta in Italia la mostra " Goya Fisonomista " a cura di Juan Bordes . Dopo Madrid, Bordeaux, Algeri e Praga viene esposta anche a Roma, ...

I volti di Goya, la mostra a Roma RomaToday A Roma, all’Instituto Cervantes, la mostra “Goya Fisonomista” Per la prima volta in Italia, arriva alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes (piazza Navona,91 Roma) la mostra “Goya Fisonomista” a cura di Juan Bordes. Dopo Madrid, […] ...

Goya Fisonomista. Alla Sala Dalí dell’ Instituto Cervantes viene esposta per la prima volta in Italia la mostra “ Goya Fisonomista ” a cura di Juan Bordes. Dopo Madrid, Bordeaux, Algeri e Praga viene esposta anche a Ro ...

Per la prima volta in Italia, arriva alla Sala Dalí dell'Instituto Cervantes (piazza Navona,91) la mostra "Fisonomista" a cura di Juan Bordes. Dopo Madrid, Bordeaux, Algeri e Praga viene esposta anche a, da giovedì 29 aprile fino al 18 settembre 2021, la mostra che raccoglie 38 ......Sala Dalí dell' Instituto Cervantes viene esposta per la prima volta in Italia la mostra "Fisonomista " a cura di Juan Bordes . Dopo Madrid, Bordeaux, Algeri e Praga viene esposta anche a, ...Per la prima volta in Italia, arriva alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes (piazza Navona,91 Roma) la mostra “Goya Fisonomista” a cura di Juan Bordes. Dopo Madrid, […] ...Alla Sala Dalí dell’ Instituto Cervantes viene esposta per la prima volta in Italia la mostra “ Goya Fisonomista ” a cura di Juan Bordes. Dopo Madrid, Bordeaux, Algeri e Praga viene esposta anche a Ro ...