Pomezia, al via tavolo di confronto sulla sicurezza sul lavoro: Zuccalà incontra i sindacati (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Sindaco Adriano Zuccalà ha ricevuto le rappresentanze sindacali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil che hanno tenuto un presidio in piazza per chiedere maggiori tutele sulla salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. All'indomani dell'incontro i sindacati dell'edilizia hanno espresso la loro "soddisfazione per la sensibilità su queste tematiche e la disponibilità dimostrata dal Sindaco ad avviare un confronto per definire un protocollo sulla salute e la sicurezza di chi lavora nel settore delle costruzioni". "La sicurezza sul lavoro è un tema attuale – ha sottolineato il Primo Cittadino – che riteniamo fondamentale. Abbiamo proposto ai sindacati di avviare un tavolo di ...

