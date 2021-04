Non sai cosa vedere su Netflix? C'è un tasto che sa tutto di te (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il servizio suggerisce i contenuti in base all’attenta raccolta dati che la piattaforma fa costantemente per capire i tuoi gusti e le tue preferenze Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il servizio suggerisce i contenuti in base all’attenta raccolta dati che la piattaforma fa costantemente per capire i tuoi gusti e le tue preferenze

Advertising

rubio_chef : Ma che ve sete ammattiti @LaStampa? E mica se pò dì sta roba? E che non lo sai @giostabile che è vietato dire che I… - rtl1025 : “Non voglio altro che un sorriso grande Anche se piangerai lo sai che Dopo la notte c'è un sorriso grande” ??… - ZZiliani : Cara ?@FIGC?, non so se lo sai ma #Cantone ha chiuso le indagini sul caso #Suarez. Ora è il caso di occupartene, ma… - Lorenzxo2 : RT @EsercitoCrucian: Retwitta se non sai che dire - bbythessa : Non farmi promesse che sai di non poter mantenere. -