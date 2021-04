Moto: il team VR46 di Valentino Rossi in MotoGp dal 2022 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il team VR46 gareggerà nella MotoGp dalla pRossima stagione e lo farà per almeno quattro anni, ossia fino al Mondiale 2026. E' il frutto di un accordo fra Tanal Entertainment Sport & Media, la holding ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilgareggerà nellaGp dalla pma stagione e lo farà per almeno quattro anni, ossia fino al Mondiale 2026. E' il frutto di un accordo fra Tanal Entertainment Sport & Media, la holding ...

Advertising

Guglielmo_gc : RT @AlessioPiana130: Il Team #VR46 in #MotoGP dal 2022 (con 2 posti garantiti da Dorna fino al 2026) grazie a fondi sauditi. La squadra, co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: il team VR46 di Valentino Rossi gareggerà in MotoGp dal 2022 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: il team VR46 di Valentino Rossi gareggerà in MotoGp dal 2022 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto: il team VR46 di Valentino Rossi gareggerà in MotoGp dal 2022 - napolimagazine : Moto: il team VR46 di Valentino Rossi gareggerà in MotoGp dal 2022 -