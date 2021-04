Monza, otto giocatori rischiano la Salernitana: oggi la decisione dell’ATS sulla quarantena (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella giornata di ieri il Monza, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha commentato la visita di lunedì si otto giocatori al Casinò di Lugano dopo l’allenamento. “Hanno peccato di ingenuità e hanno riconosciuto l’errore”, questo il sunto delle parole del club, che non ha voluto buttare troppa benzina sul fuoco in vista della sfida di sabato contro la Salernitana e valevole potenzialmente il terzo posto in Serie B. Una sfida che sicuramente si giocherà all’Arechi di Salerno, ma non si sa con quali giocatori in campo. “L’Ac Monza ha prontamente comunicato l’ingresso in Italia all’Azienda sanitaria locale e continua a osservare il protocollo anti Covid-19 della FIGC, che prevede che i calciatori possano svolgere le loro attività sottoponendosi a tamponi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella giornata di ieri il, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha commentato la visita di lunedì sial Casinò di Lugano dopo l’allenamento. “Hanno peccato di ingenuità e hanno riconosciuto l’errore”, questo il sunto delle parole del club, che non ha voluto buttare troppa benzina sul fuoco in vista della sfida di sabato contro lae valevole potenzialmente il terzo posto in Serie B. Una sfida che sicuramente si giocherà all’Arechi di Salerno, ma non si sa con qualiin campo. “L’Acha prontamente comunicato l’ingresso in Italia all’Azienda sanitaria locale e continua a osservare il protocollo anti Covid-19 della FIGC, che prevede che i calciatori possano svolgere le loro attività sponendosi a tamponi ...

