(Di mercoledì 28 aprile 2021)carica la squadra in vista della difficile trasferta di Manchester Henrikhha rilasciato un’intervista alla testata online The Athletic, alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United, il trequartista della Roma parla di passato e di presente: “Sono innamorato di Roma. Appena sono arrivato mi hanno fatto mangiare la pasta: mi sono innamorato subito”. Riferendosi anche alla sfida di domani valida per la semifinale di Europa League: “Fonseca? Lui è abbastanza simile a Tuchel. Schiera i calciatori nelle proprie posizioni, lasciandoli liberi di esprimere il proprio gioco. Giochiamo in modo diverso contro squadre diverse, specialmente quando abbiamo il pallone. Qualche volta dobbiamo giocare più dentro al campo, altre volte più larghi. Dipende dalla gara e dalla situazione. Non è una questione di ...

Advertising

Enzovit : Mkhitaryan: 'Tiriamo fuori il meglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Mkhitaryan Tiriamo

TUTTO mercato WEB

' Record di assist in carriera (ben 8, solocome lui in questo campionato, ndr)? Quando ... Chiaramente se lui non c'è, noidi più. Ma lui è un robot, bisogna dargli palla perché fa ...' Record di assist in carriera (ben 8, solocome lui in questo campionato, ndr)? Quando ... Chiaramente se lui non c'è, noidi più. Ma lui è un robot, bisogna dargli palla perché fa ...