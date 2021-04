Marcelo non potrà partire per Londra col Real per la semifinale di ritorno. Il motivo? Deve presenziare ad un’elezione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Real Madrid rischia di non avere il suo terzino sinistro Marcelo per un motivo abbastanza curioso. Il brasiliano, ad oggi, non può recarsi a Londra il 4 maggio, giorno della partenza della squadra, poiché è convocato per far parte di un seggio elettorale per le elezioni dell’Assemblea di Madrid dello stesso giorno. La partita di disputerà il giorno successivo, il 5, infatti il Real spera di risolvere la questione. Secondo El Mundo, il Real Madrid ha già presentato ricorso ma non ha ancora ricevuto la relativa autorizzazione per avere il giocatore a disposizione. Foto: Sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) IlMadrid rischia di non avere il suo terzino sinistroper unabbastanza curioso. Il brasiliano, ad oggi, non può recarsi ail 4 maggio, giorno della partenza della squadra, poiché è convocato per far parte di un seggio elettorale per le elezioni dell’Assemblea di Madrid dello stesso giorno. La partita di disputerà il giorno successivo, il 5, infatti ilspera di risolvere la questione. Secondo El Mundo, ilMadrid ha già presentato ricorso ma non ha ancora ricevuto la relativa autorizzazione per avere il giocatore a disposizione. Foto: Sito ufficialeMadrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

