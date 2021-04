Manuela Ferrera | dopo i sospetti all’Isola la conferma del famoso ex | “È vero | si è rifatta”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è sbarcata da pocodei Famosi 2021. Fa parte dei cosiddetti ‘arrivisti’ e il suo arrivo insieme a ETittocchia ha subito solleticato le curiosità del pubblico visto che le due hanno un ex in comune, anche se a loro insaputa. Stiamo parlando di Biagio D’Anelli, ex gieffino che in un’intervista a Nuovo Tv ha confessato di aver frequentatomentre vedeva anche E. “Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andrannodei Famosi. Quando ho saputo che sarebbero andatemi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno”, ha spiegato. Ma non è l’unica rivelazione che ha fatto.l’ultima puntata dell’Isola, ospite a Pomeriggio Cinque, ...