Lorella Boccia tra qualche mese diventa mamma

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è in attesa del suo primo figlio. La ballerina di Amici di Maria De Filippi e oggi conduttrice ha scelto di tenere nascosto per diversi mesi il lieto evento fino a quando, come ora, non può più nascondere le sue morbide forme e così ha dato la notizia ufficiale a Verissimo. Silvia Toffanin

L'abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, doveè stata l'allieva del talent. Ballerina di grande talento, ha fin dall'inizio del suo percorso mostrato la sua arte, esibendosi in performance che hanno colpito l'attenzione dei ...è in attesa del suo primo figlio. La ballerina di Amici di Maria De Filippi e oggi conduttrice ha scelto di tenere nascosto per diversi mesi il lieto evento fino a quando, come ora, non ...I tantissimi fan di Amici di Maria de Filippi sono felicissimi dopo aver appreso della gravidanza della ballerina.Lorella Boccia incinta: la bella e brava conduttrice e ballerina ex concorrente di Amici aspetta un figlio da Niccolò Presta.